Vrouw die voor raam fitnest, beseft achteraf dat het er langs buiten erg GÊNANT uitziet… (video)

Een Britse vrouw heeft besloten om voortaan niet meer voor haar venster te fitnessen. Een vriendin filmde haar langs buiten en dat was nogal een bizar zicht.

Natasha Christina Sa heeft thuis een hometrainer voor het raam staan zodat ze tijdens het fitnessen naar buiten kan kijken. Soms fitnest ze ook ’s avonds met de gordijnen dicht. Zo zag een vriendin van haar, die het huis passeerde, haar langs buiten op de hometrainer zitten. Ze maakte er een filmpje van en toonde het nadien aan Natasha.

Vreemde bewegingen

Op de beelden lijkt het alsof Natasha met iets helemaal anders bezig is dan met fitness. Om dergelijke gênante taferelen in de toekomst te vermijden, heeft ze haar hometrainer nu ergens anders in het huis geplaatst.

Goede work-out

Ze deelde de beelden op TikTok, waar ze bijna een half miljoen keer bekeken werden. Haar volgers liggen in een deuk. “Ach ja, wat het ook was, het was sowieso een goede work-out”, “Ben je er zeker van dat je op een fiets zat of deed je het haar geloven?”, en “Ik vind het vooral akelig dat je vriendin je filmde terwijl ze dacht dat je aan het rollebollen was”, klinkt het onder meer in de reacties.