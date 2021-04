VDAB wil meer tijdelijk werklozen naar opleiding leiden

De Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB lanceert een campagne om opleidingen in de kijker te zetten bij tijdelijk werklozen. Dat meldt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

In februari waren er in Vlaanderen 287.197 mensen tijdelijk werkloos, ruim drie keer meer dan een jaar eerder. Om beter zicht te krijgen op de noden van die mensen, organiseerde de VDAB een bevraging.

40% van de 5.000 bevraagden was in drie opeenvolgende maanden minstens tien dagen tijdelijk werkloos. In die groep heeft meer dan vier op de tien ondertussen al een opleiding gevolgd, tijdelijk een andere job gedaan of zich vrijwillig ergens ingezet. Nog eens vier op de tien ondernamen nog geen actie, maar hebben wel interesse.

Communicatie op maat

Op die groep wil Crevits sterker inzetten. “In april lanceert de VDAB een campagne om opleidingen in de kijker te zetten, en zullen tijdelijk werklozen een communicatie op maat ontvangen”, legt Crevits uit. “Dat gebeurt al op 13 april. Meer dan 40.000 tijdelijk werklozen ontvangen dan een eerste mail waarin ze hun interesse kunnen aangeven. De daaropvolgende mails zijn afgestemd op die interesse.”

Uit de peiling blijkt ook dat tijdelijke werkloosheid een mentale impact heeft. 51% van de intensief tijdelijk werklozen (meer dan tien dagen in drie opeenvolgende maanden tijdelijk werklozen) voelt zich eenzamer. Anderzijds geeft 40% aan zich meer te kunnen ontspannen. Financieel is er ook een impact: zeven op de tien intensief tijdelijk werklozen moeten besparen.