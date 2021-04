Twee miljoenste Belg krijgt vandaag coronavaccin: “Nieuwe mijlpaal in vaccinatiecampagne”

Dinsdag zullen 2 miljoen Belgen een eerste coronaprik gekregen hebben. “Vandaag bereiken we weer een nieuwe mijlpaal in de vaccinatiecampagne”, klinkt het dinsdag op de persconferentie van Sciensano en het Crisiscentrum.

Met de 2 miljoenste eerste coronaprik dinsdag is in totaal al zo’n 20 procent van de Belgische volwassen bevolking voor een eerste keer gevaccineerd. “We hebben nog een weg te gaan voordat we een voldoende hoge vaccinatiegraad hebben bereikt”, zegt Gudrun Briat van de taskforce vaccinatie. “Maar we gaan die ook halen, als iedereen zich laat vaccineren. Enkel met vaccinatie kunnen we de pandemie overwinnen en onze vrijheid terugkrijgen.”

Reserveprikjes

Al een half miljoen mensen registreerden zich op Qvax, de online reservelijst voor coronavaccins. Al 8.000 invallers kregen zo een coronaprik. “Het toont aan dat een groot aantal mensen zich wil laten vaccineren”, aldus Briat.

Brussel zal overigens een eigen systeem krijgen, Bruvax. Eerst zullen huisartsen hun risicopatiënten op de reservelijst kunnen inschrijven. Vanaf 19 april kunnen alle Brusselaars zich registreren.