In 2020 palmde corona 60% (!) van televisiejournaals in: “Vlaanderen leek wel China of Rusland”

Vorig jaar ging 60% van alle zendtijd van de televisiejournaals naar nieuws over het coronavirus. Dat blijkt uit onderzoek van de UAntwerpen. De wetenschappers maken zich zorgen om het gebrek aan diversiteit en de vaststelling dat de oppositiestem en niet-medische experten nog amper aan bod kwamen.

De onderzoekers analyseerden alle uitzendingen van Het Journaal op Eén en Het Nieuws op VTM tussen januari en oktober 2020. Op Eén waren er 23 dagen waarop Het Journaal uitsluitend over corona ging, bij VTM waren dat er 9. In totaal ging in deze periode 60% van alle zendtijd van de journaals naar nieuws over corona.

Hoewel er een samenhang was tussen de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames enerzijds en het aandeel van zendtijd anderzijds, ging de grote media-aandacht ook tijdens betere periodes niet liggen. “Er was duidelijk nood aan informatie bij het publiek, want een piek in de berichtgeving over corona ging steevast gepaard met een piek in de kijkcijfers”, zegt onderzoekster Ine Kuypers.

Minder politiek nieuws

Diversiteit bleek het grootste slachtoffer van de overvloedige berichtgeving. Het aandeel politiek nieuws halveerde, en ook andere thema’s die vóór 2020 prominent waren, zoals criminaliteit en milieu, betaalden het gelag. Buitenlands nieuws kreeg een kleiner deel van de koek, en ging voor een groot stuk óók over corona.

Er was ook een effect op wie aan het woord kwam. Zo was de oppositiestem in 2020 helemaal zoek. Gewoonlijk is 10-15% van alle politicispreektijd voor de oppositie gereserveerd, maar in 2020 slonk dat tot minder dan 5% en voor het coronanieuws zelf was het maar 2%. Medische experten waren overal te zien, maar niet-medische experten kwamen nog nauwelijks aan het woord.

Marc Van Ranst was overal

Marc Van Ranst was de meest aanwezige medische expert en sprak in totaal 26.136 seconden. De meest sprekende politicus was Ben Weyts (N-VA), hij kwam 8.644 seconden aan het woord.

De eenzijdigheid baart de onderzoekers zorgen. “Voor even leek het Vlaamse nieuws op dat van Rusland of China”, zegt politicoloog Stefaan Walgrave. “Er was één dominante invalshoek, en de regering domineerde het nieuws als nooit tevoren. Nieuwsdiversiteit is een groot democratisch goed en het is eigenlijk niet gezond, excusez le mot, dat één frame of nadruk het nieuws zo domineert als wat we gezien hebben in 2020.”