Horloge voor mannen: een must-have rond je pols

Een horloge is haast een onmisbaar accessoire geworden, zowel bij vrouwen als bij mannen. Echter hebben vrouwen vaak een collectie aan juwelen, terwijl een horloge voor veel mannen hun “guilty pleasure” is. En terecht! Want ze zijn niet alleen handig, maar ook erg stijlvol. Bij het kiezen van een horloge is het belangrijk om na te gaan welke stijl het beste bij jou past. Een horloge zegt namelijk veel over jouw persoonlijkheid. Welk horloge past nu eigenlijk bij jou?

Soorten

Horloges komen in talloze opties. Moet die van jou gewoon het uur weergeven en niets meer? Dan kan je een horloge kiezen die voor jou het tijdstip het gemakkelijkst weergeeft. Zo bestaan er analoge horloges die, heel logisch, gemaakt zijn om de tijd mee te kunnen bekijken. De wijzerplaat kan daarbij bestaan uit strepen, Romeinse cijfers of getallen die door twee wijzers worden aangewezen. Sommige hebben ook een functie waarmee de datum weergegeven wordt. Hybride horloges zijn deels analoog en smartwatch met enkele slimme functies zoals Bluetooth, een alarm, muziekfuncties, slaap tracking en andere gepersonaliseerde notificaties. Dan heb je nog moderne horloges, de smartwatches. Die zijn volledig digitaal en worden gezien als het verlengstuk van de smartphone waarmee je zelfs kan bellen of apps downloaden.

Functie en stijl

Een horloge is echter niet enkel handig maar veelal ook stijlvol. Je vindt ze in alle vormen en maten, wat het niet altijd even gemakkelijk maakt om een geschikt horloge te vinden dat bij jouw stijl past. Een horloge is een aanvulling op je outfit en moet dus matchen met jouw kledingstijl.

Ben jij een echte sportieveling? Dan is een Garmin horloge de ideale optie. Het is een handig en motiverend horloge, er zitten niet te veel verwarrende knoppen aan en alles werkt snel en duidelijk. Daarnaast is het zeer simpel en makkelijk te gebruiken, en ideaal om trainingen en runs mee te tracken aangezien het merk al heel wat ervaring op het gebied van gps-apparatuur heeft. Ben je op zoek naar een kwaliteitsvol horloge die vertrouwen geeft en zich onderscheidt van andere merken? Dan is Garmin een ideale keuze!

Niet zo sportief maar houd je eerder van een klassieke stijl? Dan zijn de horloges voor heren van Daniel Wellington zeker iets voor jou. Misschien ben je voor de stoerdere looks te vinden? Dan zal het robuust design van Casio jou wel bekoren. Of toch meer het type dat gaat voor een luxueuze en elegante uitstraling? Dan is een Zwitsers horloge de perfecte keuze voor jou. Opties in overvloed! Verder kan je je natuurlijk helemaal laten gaan bij het kiezen van jouw bandje. Breed, dun, metaal, leder, etc. Je kan het niet gek genoeg bedenken!

Tijdloos versus fashionable

Ben je fan van een klassiek en tijdloos horloge of volg je resoluut de trends van vandaag? Zoals bij veel zaken is zwart veelal stijlvol en passend voor elke outfit. Wil je schitteren? Ga dan voor een prachtig zilverkleurig horloge. Een gouden horloge zorgt ervoor dat je echt kan uitpakken. Liever eenvoud en elegantie? Dan zal de Scandinavische stijl jou bekoren. Als je de chique weg op wil, dan is koninklijk blauw een top keuze. Met antiek groen kies je voor een klassieke vibe. Ultramodern? Dan is de smartwatch de ware klassieker op vandaag. Zo zie je maar, voor elk wat wils!