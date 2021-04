BIZAR. Eilandstam die wijlen prins Philip als god vereert, gelooft dat zijn geest nu op archipel zal verschijnen

Op Tanna, een archipel in de Stille Zuidzee, vereren de Yaohnanen de onlangs overleden prins Philip sinds medio vorige eeuw als een godheid. De religieuze sekte, de ‘Prince Philip Movement’, gelooft dat de geest van de hertog van Edinburgh zich nu aan zijn volgelingen zal openbaren.

De prins Philip-beweging ontstond in de late jaren 1950 vanuit schimmige legendes. Volgens de oude verhalen, die al circuleerden lang voordat de stam ook maar afwist van het bestaan van prins Philip, zou een witte man – een afstammeling van een zeer belangrijke entiteit of godheid die op één van de bergen op het eiland leeft – de oceaan oversteken om met een machtige dame te trouwen, alvorens naar het eiland terug te keren.

De volgelingen van de sekte geloven dat de hertog geboren was op hun eiland en tot voor kort de ziel van hun cultuur levend hield in het Verenigd Koninkrijk.

De volgelingen wonen vooral in de dorpen Yakel en Yaohnanen, op het eiland Tanna. Daar leiden ze een primitief leven, naar het voorbeeld van hun voorouders. Op zijn hoogtepunt had de beweging een paar duizend volgelingen, maar door de jaren heen is dat aantal teruggelopen naar enkele honderden.

De oorsprong van de sekte zou liggen in de eerste ontmoeting van de eilandstam met Britse kolonialisten. Toen zagen de stamleden voor het eerst afbeeldingen van de Britse koninklijke familie, en concludeerden ze dat prins Philip hun spirituele leider moest zijn.

Dat geloof werd versterkt toen prins Philip in 1974 voet aan wal zette op Vanuatu, de eilandgroep waartoe Tanna behoort, tijdens een officieel bezoek. “Ik zag hem staan op het dek, in zijn wit uniform, en wist toen dat hij de ware Messias was”, vertelde het opperhoofd van de Yaohnanen.

Toen de hertog op de hoogte gesteld werd van het bestaan van de sekte, stuurde hij hen een gesigneerd zelfportret. Hij kreeg van de Yaohnanen een traditionele club om varkens mee te doden cadeau.

Elk jaar houden de inboorlingen op Tanna een groot feest op de verjaardag van de hertog. Ze geloofden dat hij ooit zou terugkeren. Tijdens de feestelijkheden worden verhalen over de koene hertog uitgewisseld, over zijn vermeende magische krachten en zijn huwelijk met Queen Elizabeth II – zoals in de verhalen georakeld was.

De Yaohnanen geloven dat prins Philip de kracht had om wereldgebeurtenissen te beïnvloeden. Zo zou hij volgens de sekte verantwoordelijk zijn voor het presidentschap van Barack Obama.

De dood van prins Philip op 99-jarige leeftijd betekent niet het einde van de prins Philip-beweging. De sekteleden geloven dat de geest van de prins zich nu aan hen zal openbaren, en dat ze zullen delen in de welvaart van de Britse kroon.

Prince Philip: The Vanuatu tribes mourning the death of their god — For decades, the villages Yakel and Yaohnanen on the Vanuatuan island of Tanna have revered the Duke of Edinburgh as a god-like spiritual figure, descendant of a very powerful mountain god https://t.co/SnmrPhN3Nd