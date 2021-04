AHA! Zo moet je je gordel dragen wanneer je zwanger bent

Wie dezer dagen zwanger is, wordt overstelpt met een hoop advies, ‘goede raad’ en waarschuwingen allerhande. Van wat je al dan niet mag eten over welk schoeisel gepast is voor een zwangere vrouw tot welke sport je beter wel en niet uitoefent: iedereen heeft er een eigen mening over en deelt die maar al te graag met jou.

Een zwangerschap kan daardoor al snel overweldigend aanvoelen. Je weet niet meer wat je nu wel of niet moet geloven, hebt de indruk dat één blaadje sla je baby gaat schaden en verstopt je afgetrapte maar oh-zo-comfortabele schoeisel onder een lange jurk om geen commentaar te hoeven horen. Toch zijn er ook adviezen die je beter niet langs je neerlegt, zowel voor je eigen welzijn als dat van je kind.

Spoedarts

Een zo’n advies betreft het dragen van een gordel in de auto. Dat je er überhaupt eentje om moet, weten we intussen allemaal wel, maar als zwangere is het goed om te weten hoe je die gordel nu precies rond je buik drapeert. Spoedarts en TikTokster Dr. Katie toonde het onlangs in één van haar filmpjes nadat ze tijdens haar werk in contact was gekomen met een zwangere vrouw die in een auto-ongeluk was beland. De vrouw in kwestie deed de gordel dwars over haar buik, maar dat is niet hoe het moet.

Onder de buik

Volgens Dr. Katie is het belangrijk om de bovenste riem tussen je borsten door te laten lopen. De onderste riem draag je zo laag mogelijk, onder je buik dus. Bovendien geeft ze aan dat je best ook de stand van je stoel aanpast. Die zet je liefst zo ver mogelijk naar achteren als technisch mogelijk is – zonder je rijvermogen in gevaar te brengen uiteraard. Zo beperk je de impact van de airbags op je zwangere buik bij een eventuele crash.