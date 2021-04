Vrouw die EXACT dezelfde stem als Shakira heeft, gaat viraal: “Wat een talent!” (video)

Een TikTokster is viraal gegaan nadat ze in een video een liedje van Shakira zingt. Haar volgers kunnen hun oren niet geloven. “Ik dacht dat het de échte Shakira was die aan het zingen was”, klinkt het onder meer.

Mia Patricia is een grote fan van de Colombiaanse zangeres Shakira, die in 2001 wereldberoemd werd met haar hit ‘Whenever, wherever’. De broer van Mia filmde haar onlangs terwijl ze dat liedje in de keuken aan het meezingen was.

Kippenvel

De gelijkenis met de stem van de échte Shakira is erg frappant. Dat vond ook haar broer, die bij de video grapt dat “hij niet wist dat zijn zus Shakira was”. Hij deelde de video op TikTok, waar de beelden intussen meer dan 9 miljoen keer bekeken werden. “Ik kreeg er kippenvel van”, “Wat een talent”, “Ik dacht dat het de échte Shakira was die aan het zingen was”, en “Wat een prachtige stem”, lezen we in de reacties.

Hieronder ter vergelijking hetzelfde fragment uit de originele versie van ‘Whenever, wherever’ van Shakira: