Nederlandse testevenementen wijzen uit: 1,5 meter afstand is niet altijd nodig

Rustige evenementen, theater- en filmvoorstellingen en congressen kunnen tijdens de coronapandemie veilig worden georganiseerd zolang aan een aantal veiligheidsmaatregelen is voldaan. Dat berichten verschillende Nederlandse media. Anderhalve meter afstand houden is daarbij niet nodig. Dat zegt de Nederlandse organisatie achter een aantal testevenementen, de zogenaamde Fieldlab Evenementen.

In België hebben dergelijke testen nog niet plaatsgevonden. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) hoopt tegen het Overlegcomité van woensdag een kader klaar te hebben dat verduidelijkt aan welke voorwaarden potentiële organisatoren moeten voldoen, zei hij zondagavond in het VRT Journaal. “Het kader zou dan de criteria bepalen, waar het voorstel naartoe moet worden gestuurd en wie het zal beoordelen”, klonk het.

Binnen en rustig

De testevenementen van Fieldlab in Nederland waarvan de de resultaten zondag bekend werden gemaakt, waren zogenaamde type 1-evenementen, die zich binnen afspelen, met zitplaatsen en waarbij het publiek zich rustig gedraagt. Daarbij kan maximaal de helft van de normale capaciteit worden gebruikt, maar hoeven mensen geen anderhalve meter afstand te houden, bericht de NOS over de conclusies van het onderzoek. Bezoekers moeten vooraf worden getest en tijdens verplaatsingen een mondmasker dragen. Ook moet er goede ventilatie aanwezig zijn.

Fieldlab heeft de onderzoeksresultaten aan de Nederlandse regering overgemaakt. Nu is het afwachten welk advies die zal uitbrengen over evenementen bij onze noorderburen. Volgens de Nederlandse openbare omroep is zeker dat tijdens het Eurovisie Songfestival 3.500 mensen per avond aanwezig kunnen zijn.

Bemoedigende resultaten

De testen vonden plaats in februari, in het Beatrix Theater in Utrecht. Bezoekers werden alleen binnengelaten bij een negatieve coronatest. Ze moesten zich ook achteraf laten testen, al deed slechts 82% dat ook effectief. Tijdens het evenement, werden de bezoekers verdeeld in bubbels. De onderzoekers spreken over “bemoedigende resultaten”, waarbij een overgrote meerderheid (98,4%) zich aan de instructies hield.

Later werden nog andere fieldlabevenementen georganiseerd, variërend van outdoorfestivals met 1.500 man en voetbalwedstrijden. Vrijdag raakte bekend dat tijdens twee festivals mogelijk 16 mensen besmet zijn geraakt met het coronavirus.