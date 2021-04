Nederlandse criminelen zijn gek van peperdure horloges

Eind maart hield de Nederlandse politie een man uit Lamswaarde aan op verdenking van witwassen. De man had eerder tegen de agenten zitten pochen over zijn peperduur horloge. Hij stoefte dat zijn horloge duurder was dan hun jaarsalaris. De agenten vonden dit verdacht en zijn een onderzoek gestart. Op basis van dit onderzoek vond een inval plaats in het huis waar de man verbleef. De politie trof er grote hoeveelheden luxegoederen en dure merkkleding aan. Ook vond de drugshond ruim 50.000 euro aan contant geld. Omdat de man niet kon antwoorden waar dit allemaal vandaan kwam, is hij nu aangehouden op verdenking van witwassen. Het is niet de eerste keer dat de alarmbellen afgaan bij een peperduur horloge.

Dat de politie een onderzoek opende, hoeft niet te verbazen. In het criminele milieu zijn luxehorloges al langer een belangrijk statussymbool. Ze duiken er in vrijwel elk drugsonderzoek op. De afgelopen twee jaar werden er zo’n 2.000 in beslag genomen horloges ingeleverd bij Domeinen Roerende Zaken. Vooral de peperdure horloges van merken als Richard Mille, Patek Philippe en Rolex zijn populair. De prijzen voor dergelijke horloges kunnen tot tienduizenden euro’s oplopen, maar criminelen zijn vaak bereid om het dubbele te betalen voor de meest exclusieve modellen.

Dat criminelen naar luxehorloges grijpen, verbaast rechercheurs niet. Enerzijds gaat het namelijk om een statussymbool, maar anderzijds zijn deze horloges ook waardevast. Het openbaar dragen van een luxehorloge roept ook minder snel vragen op dan het paraderen met grote sommen cash of edelmetalen. Daarnaast is het ook een heel goed witwasmiddel en wordt het als betaalmiddel gebruikt binnen het crimineel circuit. De luxehorloges zijn zo gewild dat de criminelen er zo nodig geweld voor gebruiken. Zo werd de Nederlandse singer-songwriter Douwe Bob recent nog van zijn Rolex beroofd en ook Tom Waes zijn Rolex werd eerder al gestolen.

Bewustwording bij juweliers

Voor het duurste horloge bij Valmano, de Seiko SLA021J1, tel je zo’n 2.900 euro neer. De echte peperdure horloges kan je er niet kopen. De import van merken als Rolex is dan ook voorbehouden aan zogenaamde authorised dealers. Zij zijn dan ook de eersten die verdachte zaken kunnen opmerken.

Volgens de FIOD, de Nederlandse fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, zijn er een aantal dingen waar deze verkopers op kunnen letten. Zo laten drugscriminelen vaak een horloge op maat van hun pols maken, maar laten ze het vervolgens door een tussenpersoon ophalen en betalen. Het is aan de juwelier om het onderscheid op te merken tussen een grootvader die zijn kleinzoon een huwelijkscadeau geeft of een drugsdealer die tussenpersonen inschakelt. Ook de aanschaf van grote hoeveelheden dure horloges moet hen opvallen.

In Nederland overweegt men nu om een cashlimiet van 3.000 euro in te stellen. Volgens de FIOD zou dit onder meer moeten bijdragen aan een oplossing voor de horlogeproblematiek. In België bestaat zo’n beperking tot 3.000 euro al langer. In sommige fraudegevoelige sectoren zijn de regels zelfs strenger. Zo zijn cashbetalingen in de vastgoedsector helemaal verboden. Hierdoor wordt voorkomen dat een deel van de koopsom niet wordt aangegeven en dat de Staat inkomsten misloopt.