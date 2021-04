BIZAR. Man verkoopt lunch die vrouwlief elke dag voor hem maakt om fastfood te kopen, en valt door de mand

Een vrouw viel in affronten toen ze ontdekte dat haar echtgenoot de gezonde lunches, die ze elke dag met veel liefde voorbereidde voor haar man, achter haar rug verkocht, om met de opbrengst fastfood te kopen op zijn werk. De vrouw deed op het internetforum Reddit haar relaas uit de doeken.

Het koppel was van zin om samen een appartement te kopen, en om die gemeenschappelijke droom te realiseren letten de twee op hun uitgaven. Zoveel mogelijk besparen was de boodschap. Voordien kocht de man des huizes voornamelijk fastfood als werklunch. Zijn vrouw berekende dat die maaltijden niet alleen ongezond, maar ook prijzig waren: het kostte hen maandelijks zo’n 230 euro.

En dus beslisten ze in samenspraak om de lunch daags voor de werkdag thuis in te pakken: zo zouden ze veel geld uitsparen, en bovendien waren de huisgemaakte sandwiches ook nog eens gezonder. De vrouw zou die taak op zich nemen.

Verraden door collega

Zo geschiedde, en de dagen gingen voorbij. Maar er was iets vreemds aan de hand: de man antwoordde nooit op de berichten van de vrouw met de vraag of hij de sandwiches die ze had klaargemaakt lekker vond. In plaats daarvan vroeg hij haar om meer dan twee broodjes te smeren, om zijn honger te stillen.

Toen een collega van de man het koppel bezocht, viel de echtgenoot door de mand. “We zaten aan de eettafel, toen zijn vriend plots over de broodjes begon die ik voor mijn echtgenoot maakte. Hij zei dat ze heerlijk waren. Ik bedankte hem, waarna hij toegaf dat de prijs wel aan de hoge kant was”, schreef de vrouw in een post op Reddit, die intussen al zo’n 24.000 keer geliked werd en zo’n 2.100 keer becommentarieerd.

“Niets mis mee”

Ze was in de war en vroeg hem om dat even uit te leggen. Toen onthulde de collega dat haar man de broodjes verkocht, om met de opbrengst lunch te kopen in het restaurant van zijn kantoorgebouw. Nadat de collega vertrokken was, confronteerde ze haar man met de waarheid.

Die laatste praatte zijn daden goed: “Daar was niets mis mee, zei hij. Hij vond dat ik overdreef, omdat hij hun spaargeld niet uitgaf aan fastfood: hij gebruikte enkel de opbrengst van de broodjes. Hij zei dat het niet eerlijk was van mij om hierover ruzie te maken”, deelde de vrouw nog op Reddit.

De vrouw zonderde zich vervolgens af in de slaapkamer. Op de koop toe zei de man nadien nog dat ze zich moest verontschuldigen bij hem voor haar boze uitlatingen.

“Egoïstisch”

In de commentaarsectie nemen veel Reddit-gebruikers het op voor de vrouw. De algemene teneur: de man is achterbaks en egoïstisch, en hoort de vrouw niet op die manier te behandelen.

Dat hij geen spaargeld uitgaf aan fastfood door de broodjes te verkopen is een non-argument, en is ook het punt niet. Het gaat om het principe: “Hij profiteerde van je goedheid. Hij wist dat wat hij deed verkeerd was, en hield het daarom geheim.”