Belgische coproductie ‘Sound of Metal’ sleept twee BAFTA’s binnen

De Belgische coproductie ‘Sound of Metal’ heeft zondag zijn tweede BAFTA binnengehaald, die voor de beste montage (best editing). Zaterdag won de film ook al de award voor het beste geluid. De prent kon dus twee van de vier nominaties verzilveren.

De film vertelt het verhaal van een ex-drugsverslaafde drummer die langzaam zijn gehoor verliest en in een tehuis voor dove verslaafden terechtkomt.

De film was ook genomineerd in de categorie ‘beste acteur’ en ‘beste mannelijke bijrol’. Sir Anthony Hopkins gaat uiteindelijk naar huis met de BAFTA voor de beste acteur voor ‘The Father’, Daniel Kaluuya won de prijs voor beste mannelijke bijrol voor zijn rol in ‘Judas and the Black Messiah’.

Belgisch productiehuis

Het Belgische, internationale productiehuis Caviar van producer Bert Hamelinck zit achter Sound of Metal. De film haalde ook zes Oscar-nominaties binnen, waaronder die voor de beste film. Indien de film die award verzilvert, wordt het de eerste keer dat een Belgisch productiehuis de Oscar voor Beste Film wint.

‘Sound of Metal’ was niet de enige deels Belgische genomineerde. Zo speelt Johan Heldenberg een bijrol in een Bosnische film ‘Quo vadis, Aida?’, die genomineerd was voor de award van ‘beste regisseur’ en beste ‘niet-Engelstalige film’. De award voor de beste regisseur ging uiteindelijk naar Chloé Zhao voor ‘Nomadland’, de Zweedse film ‘Another Round’ met Mads Mikkelsen verzilverde de nominatie voor beste niet-Engelstalige film.

Coronaproof BAFTA’s

De uitreiking van de British Academy of Film and Television Arts vond dit jaar vanwege de coronapandemie plaats zonder publiek en verdeeld over twee avonden. Zaterdagavond werden de winnaars in acht kleinere categorieën aangekondigd tijdens een kleine en sobere ceremonie, waarin ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ twee awards won.