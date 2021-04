Wandelen in Brussel? Deze website bundelt alle groene plekjes

Wie al een tijdje in een grote stad woont, weet dat het niet altijd makkelijk is om groene plekjes te vinden. Soms lijkt het wel alsof je je te midden van een grote, grijze massa bevindt, waar het onmogelijk is om tot rust te komen. Nochtans barsten de meeste steden van het groen – je moet die verborgen plekken alleen weten te vinden.

Om die zoektocht voor Brusselaars en tijdelijke bezoekers wat makkelijker te maken, heeft Leefmilieu Brussel een handige tool ontwikkeld. Via de website Brussels Gardens kan je namelijk al dat groen binnen enkele klikken opsporen en bezoeken.

Brussels Gardens

Brussel lijkt op het eerste zicht misschien niet erg groen, maar schijn bedriegt. De kaart op Brussels Gardens omvat maar liefst 2.700 hectare aan natuurpracht in en rond het Brusselse. Via enkele handige filters kan je op zoek gaan naar een stukje groen dat helemaal geschikt is voor jou. Wil je picknickbanken of een hondenweide? Geen probleem, het is er allemaal. Bovendien bevat de website ook verschillende wandelroutes, zowel voor fervente stappers als voor de meer zondagse wandelaar. De ideale tool tijdens de lente!