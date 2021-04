BIZAR. Je kan Hula Hoops nu ook als ‘frieten’ bij je maaltijd eten

Ze zijn misschien minder standaard dan een zak chips met zout- of paprikasmaak, maar dat betekent niet dat Hula Hoops geen harten weten te veroveren. In tegendeel, de ringvormige chips hebben een resem trouwe aanhangers. En die fans krijgen nu heuglijk nieuws.

Uiteraard kan je chips sowieso als vervanger van frietjes bij je maaltijd eten. Gezond is het niet, maar wie weleens in het Verenigd Koninkrijk is geweest, weet dat het daar maar al te vaak voorkomt.

Fluffy binnenkant

De praktijk is echter niet voor iedereen weggelegd. Wil je genieten van de smaak van Hula Hoops bij je maaltijd en verkies je tegelijk een frietervaring boven de idee van chips bij je eten? Dan hebben we heel goed nieuws voor je. De populaire chips zijn nu namelijk ook verkrijgbaar in bevroren vorm. Om ze klaar te maken, gooi je ze net als frietjes even in de oven. Vanbuiten zijn ze lekker krokant, binnenin zijn ze lekker fluffy. Bovendien zullen ze in verschillende smaken verkrijgbaar zijn, van klassiek zout tot bbq-smaak. Vanaf 12 april zijn ze verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk – wanneer ze ook bij ons in de winkelrekken komen te liggen, is niet duidelijk.