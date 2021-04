Aantal nieuwe vacatures bij VDAB afgelopen maand op hoogste niveau in vijf jaar

In de laatste vijf jaar werden nog nooit zoveel vacatures op maandbasis gemeld bij VDAB als in maart 2021. Dat heeft Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) bekendgemaakt. De voorbije twaalf maanden waren er in totaal wel fors minder vacatures dan een jaar voordien, te wijten aan de coronapandemie.

In maart 2021 werden 29.368 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld. Dat is 27,5% meer dan in februari en maar liefst 69,2% meer dan in maart 2020. Dat grote verschil is er niet alleen omdat er de voorbije maand veel vacatures gemeld zijn, maar ook omdat maart 2020 de eerste maand van de coronacrisis inluidde en een erg laag aantal gemelde vacatures kende.

De ene sector is de andere niet

De afgelopen twaalf maanden werden er 247.080 vacatures gemeld, dat is wel ruim 13,5% minder dan een jaar voordien. Er zijn dan ook weinig sectoren die de afgelopen twaalf maanden meer vacatures gemeld hebben dan in dezelfde periode daarvoor. Energie, water en afvalverwerking blijkt de sterkste groeier (+30,2%) en ook de metaalsector (+11,5%) en de gezondheidszorg (+2,3%) scoren positief. De vraag vanuit de openbare besturen (-0,8%) en de bouw (-2,1%) ligt lager dan in de vorige periode, maar behoren toch tot de groep die het beter doen dan andere sectoren.

Horeca werft aan

Andere sectoren hebben de afgelopen twaalf maanden minder vacatures gemeld dan het jaar voordien en lijden sterk onder de coronacrisis. Vanuit de horeca en het toerisme zijn er de voorbije twaalf maanden bijna 49% minder vacatures gekomen dan in de periode van twaalf maanden daarvoor. Het aantal vacatures in de horeca is de voorbije maand wel fors toegenomen, mogelijk omdat horecazaken zich voorbereiden op een heropening. Ook bij onder andere de zakelijke dienstverlening (-29%), grafische nijverheid en papier en karton (-23,5%) en dranken, voeding en tabak (-22,7%) werden een stuk minder vacatures gemeld dan het jaar voordien.

Vertrouwen

“De impact van de coronacrisis op de vacaturecijfers blijft zich tonen. Toch zien we dat er afgelopen maand maart terug een opleving was van het aantal gemelde vacatures”, aldus Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). “Tegelijk zien we ook opnieuw een stijging in het ondernemersvertrouwen. Een goede zaak, al moeten we alle factoren in rekening blijven nemen en is die positieve evolutie vooral resultaat van de grote daling in maart vorig jaar. Net zoals bij de werkzoekendencijfers, blijft het ook bij de vacaturecijfers afwachten wat de reële impact op de arbeidsmarkt zal zijn. Door de steunmaatregelen die nu nog gelden, is dat voorlopig nog moeilijk te voorspellen. Alert blijven, blijft dus de boodschap.”