Oud-trainer Arsène Wenger komt met DIT opmerkelijk voorstel om werk van lijnrechters op WK te vergemakkelijken

Arsène Wenger pleit voor een systeem dat automatisch buitenspel detecteert tijdens een voetbalwedstrijd. De ex-coach van Arsenal hoopt dat een soortgelijk systeem al op poten kan staan tegen het WK in Qatar, in het najaar van 2022.

De 71-jarige Wenger was meer dan twee decennia coach van Arsenal en is sinds 2019 in dienst bij de FIFA als directeur voetbalontwikkeling. “Ik denk dat een systeem met automatische buitenspeldetectie tegen 2022 klaar zal zijn”, zei de Fransman in de uitzending Living Football van de Wereldvoetbalbond. “Als dan een speler in buitenspel loopt, krijgt de lijnrechter meteen een rood signaal op zijn horloge.”

Millimeterwerk

Het automatische systeem moet het werk van de videoref (VAR) vereenvoudigen en vooral zorgen dat het sneller duidelijk is of een speler in buitenspel stond of niet. “Op dit moment moeten we gemiddeld zeventig seconden wachten op een beslissing van de VAR over buitenspel”, vervolgde Wenger. “Soms loopt die tijd nog langer op, als het echt millimeterwerk is. Het is belangrijk dat daaraan iets gedaan wordt.”

Testen

Het International Football Association Board (IFAB), dat de spelregels in het voetbal vastlegt, liet in maart in samenspraak met de FIFA weten een semi-automatisch systeem te willen testen rond buitenspeldetectie. Dat systeem zou de VAR, en niet de scheidsrechter of lijnrechters op het veld, informeren in geval van buitenspel.