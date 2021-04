OEPS. Zo vaak zou je je pyjama moeten wassen

Slapen met of zonder pyjama? Het is een kwestie die menig huishouden verdeelt. Voor de een is het ondenkbaar om au naturel in bed te kruipen, terwijl de ander het benauwd krijgt bij de gedachte van nachtkleding alleen.

Beide levenswijzen hebben bovendien zo hun voor- en nadelen. Naakt slapen zou gezonder zijn, omdat je huid kan ademen en je lichaamstemperatuur beter gereguleerd wordt. Slaap je in een pyjama, dan heeft dat weer als pluspunt dat je je lakens minder vaak hoeft te verversen. Het is dan immers niet je beddengoed, maar je nachtkledij die zweet en dode huidcellen absorbeert.

Viezigheid

Maar net daarom is het ook zo belangrijk om je pyjama wel regelmatig te wassen. Het is namelijk een broeihaard voor bacteriën die bovendien heel de nacht in nauw contact staat met je huid. Uit een onderzoek van Ergoflex blijkt nochtans dat Britse mannen er gemiddeld dertien nachten over doen om een nieuwe pyjama aan te trekken en bij vrouwen zijn dat er zelfs zeventien. Geur is daarbij de belangrijkste factor. Veel te lang zo blijkt, want eigenlijk zou je om de drie à vier nachten van outfit moeten veranderen als je vervelende kwaaltjes als schimmelinfecties en blaasontstekingen wil vermijden. Gooi die pyjama dus meteen in de wasmand!