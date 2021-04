BIZAR. Jongetje breekt wereldrecord van grootste melktand

Een jongetje uit Ontario, Canada, mag zichzelf wereldrecordhouder noemen. Guinness World Records bevestigde dat een melktand van de jongen, die getrokken werd door zijn tandarts, nu te boek staat als grootste die ooit gedocumenteerd werd.

De 9-jarige Luke Boulton is de nieuwe wereldrecordhouder met een melktand van liefst 2,59 centimeter.

Volgens het gezin Boulton werd de tand al op 17 september 2019 verwijderd, toen de jongen 8 jaar was, maar ze vernamen pas onlangs dat hun aanmelding van het wereldrecord goedgekeurd was. Ze kregen nog geen officieel certificaat.

Het was de oudste zus van Luke die suggereerde dat de tand weleens een wereldrecord zou kunnen zijn. “Het besef dat zo’n tand in iemands mond zat, was een beetje verontrustend”, vertelde de vader van het jongetje aan PTBO Canada. “Het was nogal indrukwekkend.”

Luke is van plan om de tand samen met het certificaat tentoon te stellen. Het vorige record stond op naam van de 10-jarige Curtis Baddie uit Ohio: zijn melktand was 2,4 centimeter lang toen het op 17 januari 2018 getrokken werd.