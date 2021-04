WTF. TikTokker treft twee beschadigde auto’s aan op parking, DIT is de hallucinante oorzaak

Chris Cline, een TikTokker met zo’n 66.000 volgers, heeft onlangs een filmpje gepost op zijn account waarin een mysterie opgehelderd wordt: twee geparkeerde auto’s waren tijdens de nacht beschadigd geraakt, de oorzaak was niet meteen aanwijsbaar. Tot de bewakingsbeelden erop nageslagen werden.

Eén voertuig heeft een diepe deuk net boven de voorruit en zit onder de krassen, de auto ernaast heeft een zwaar gehavende zijspiegel en klompen aarde op de motorkap. De bewakingscamera die op de parking staat opgesteld bood een antwoord op het mysterie.

Vliegende auto

Op de beelden, die dateren van 13 maart 2021, is te zien hoe rond half twaalf ’s nachts een automobilist in volle vaart de controle over het stuur verliest en via de verhoogde berm tegen hoge snelheid over de geparkeerde wagens raast. De auto’s liepen daarbij nogal wat averij op.

Cline ging viraal met de bewuste TikTok: het filmpje in kwestie verzamelde tot dusver zo’n 2,8 miljoen views.