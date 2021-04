Personal trainer toont hoe makkelijk je het ‘perfecte lichaam’ krijgt op Instagram (video)

Personal trainer Georgina Cox heeft in een Instagram-filmpje getoond hoe simpel het is om op foto’s te doen alsof je een afgetraind lichaam hebt. Daarmee wil ze mensen waarschuwen voor de vele valse en ontmoedigende fitness-‘transformaties’.

Hoewel body positivity in de lift zit, worden onze sociale mediafeeds nog altijd overspoeld door beelden van ‘perfecte’ lijven die schijnbaar zonder moeite in vorm blijven. Personal trainer Georgina Cox heeft schoon genoeg van die misleiding. “Toen ik voor het eerst begon met fitnessen, volgde ik veel fitnessaccounts vanwege hun verbazingwekkende “transformaties”. Ik geloofde ELK WOORD, want ik dacht dat foto’s niet logen”, schrijft ze op Instagram.

“Deze accounts moesten me motiveren, maar lieten me alleen maar twijfelen aan mijn harde werk. Ze zorgden ervoor dat ik CONSTANT mijn vooruitgang vergeleek met die van hen, terwijl ik wanhopig probeerde te bereiken wat ze hadden”, klinkt het. “Ik dacht: misschien werk ik niet hard genoeg, misschien zou ik minder moeten eten, misschien moet ik die dieetpillen kopen.” Georgina wijst er vervolgens op dat de zogenaamde transformaties in twee weken vaak gewoon reclame zijn voor een fitness- of dieetproduct dat niet werkt.

“Hoe je poseert, de hoek, de verlichting en hoe je je kleren draagt, alles beïnvloedt de vele ongelooflijke vormen van ons lichaam”, schrijft de personal trainer. In het bijhorende filmpje laat ze zien hoe dat juist in z’n werk gaat.

Geen snelle oplossing

Ondergoed naar boven trekken, kont intrekken, schouders naar achteren, beha hoog op de schouders… en Georgina’s lichaam beantwoordt al meteen heel wat meer aan het ons voorgespiegelde ideaalbeeld. “Het is zo belangrijk dat je je bewust bent van de afbeeldingen die je gebruikt en de realiteit erachter”, zegt Georgina, wier post honderdduizenden likes kreeg. Het ironische is dat de screenshots uit de video zijn gebruikt om fitnessproducten van oplichters te promoten, terwijl het gaat om beelden die tien seconden van elkaar zijn genomen. “Het breekt mijn hart om te weten dat er misschien jonge vrouwen zijn die geloven dat deze producten werken, zoals ik vroeger deed.”

“Laat NOOIT iets dat je online ziet je vooruitgang, je harde werk of je lichaam in twijfel trekken. Jouw vooruitgang is de eigen vooruitgang!” klinkt het nog. “Je lichamelijke en geestelijke gezondheid verdienen zoveel MEER dan een snelle oplossing.”