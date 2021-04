Op zoek naar een buitenverblijf? In Spanje koop je een dorp voor de prijs van een huis

Een geschikt buitenverblijf vinden, het is geen sinecure. Je wil een plek waar je je thuis voelt en waar je tot rust kan komen, een plek die helemaal anders is dan het huis waar je normaliter woont. En dat liefst aan een betaalbare prijs. Niet simpel, maar misschien kan je nu in Spanje vinden waar je naar zoekt.

Wie droomt er nu niet van een huisje in Spanje, een plek onder de zon waar je heerlijk kan niksen tijdens je vakantie? Of misschien wil je wel je hele leven omgooien en permanent naar het buitenland verhuizen? Wel, misschien hebben we precies gevonden waar je naar op zoek bent.

Rust en ruimte

Het dorpje Xerdiz in het Noorden van Spanje, op zo’n 20 kilometer van de kust, staat namelijk te koop. Bij een heel dorp denk je wellicht onmiddellijk aan een torenhoge prijs, maar niets is minder waar. Xerdiz kan voor slechts 430.000 euro van jou zijn. Niet niks, maar op veel plekken koop je voor die prijs niet meer dan een enkel huis. Voor dat bedrag krijg je drie gerenoveerde huizen en drie nog te renoveren woonsten in ruil en daarbovenop kan je genieten van hectare land. Ideaal als je samen met enkele vrienden een buitenverblijf wil kopen of als je graag autonoom wil leven (eventueel met enkele andere gezinnen). Bovendien ligt Xerdiz op 20 kilometer van de kust en op 7 kilometer van de dichtstbijzijnde stad, dus erg ver ben je niet verwijderd van de bewoonde wereld.

Interesse? Meer info vind je hier.