In deze stad wonen de meeste miljardairs ter wereld

Sinds dit jaar mag een nieuwe stad zich de thuisbasis van het grootste aantal miljardairs ter wereld noemen. De Aziatische stad stoot New York van de troon, die zeven jaar lang op het hoogste schavotje mocht vertoeven. Dat blijkt uit de nieuwste ‘Rijkste mensen ter wereld’-lijst van het Amerikaanse tijdschrift Forbes.

Forbes publiceert elk jaar een lijst met de rijkste mensen ter wereld. De 35e miljardairslijst, die dinsdag werd gepubliceerd, kon een nieuw record optekenen, want nog nooit telde de wereld zoveel dollarmiljardairs. In 2020 waren er wereldwijd 2.755 dollarmiljardairs, maar liefst 660 meer dan een jaar eerder.

Maar waar verblijven al die miljardairs? Drie in België, zo blijkt. De meeste miljardairs hebben echter een stulpje in de stad Peking. De Chinese hoofdstad biedt sinds 2020 onderdak aan 100 miljardairs. Dat is één rijkaard meer dan New York, de stad die zeven jaar lang op nummer één stond. In 2019 telde Peking nog slechts 77 miljardairs.

Pandemie

Peking heeft het stijgend aantal miljardairs onder meer te danken aan de snelle inperking van het coronavirus in China, de opkomst van Chinese technologiebedrijven en de aandelenmarkt. Door de pandemie zat ook online winkelen in de lift, wat de groeiende Chinese webwinkels geen windeieren legde. De rijkste inwoner van Peking is Zhang Yiming, de oprichter van de app TikTok. Hij zag zijn waarde verdubbelen naar 35,6 miljard dollar (30 miljard euro). Ter vergelijking: Michael Bloomberg, de rijkste New Yorker en voormalig burgemeester van de stad, heeft 59 miljard dollar op z’n rekening staan (50 miljard euro).

Dat Peking het meeste miljardairs telt, betekent echter niet dat ze samen ook op de meeste poen zitten. Het totale vermogen van alle miljardairs tezamen blijft hoger in New York dan in Peking, met een verschil van zo’n 80 miljard dollar (67 miljard euro).

China kreeg er in 2020 210 miljardairs bij. Geen enkel land doet beter. De Aziatische supermacht telt nu 698 miljardairs en sluipt langzaamaan dichter bij de Verenigde Staten, die met 724 miljardairs stevig op nummer één staan.