“Bijna alle bedden op intensieve zorg ingenomen”

“Bijna alle erkende bedden op intensieve zorg zijn ingenomen door COVID- en niet-COVID-patiënten.” Dat heeft viroloog Steven Van Gucht vrijdag verklaard tijdens de persconferentie van Sciensano en het Crisiscentrum.

“We zijn op de goede weg, maar de weg naar beneden is nog lang”, aldus Van Gucht. Met gemiddeld 253 nieuwe ziekenhuisopnames per dag is er voor het eerst in 27 dagen een lichte daling, maar de druk blijft hoog. Vooral op de afdeling intensieve zorg waar geflirt wordt met de grens van 2.000 COVID- en niet-COVID-patiënten. Dat betekent dat de komende dagen extra bedden zullen moeten worden gecreëerd en de niet-COVID-zorg verder zal moeten worden teruggeschroefd.

Piek bereikt?

Momenteel liggen er 911 COVID-patiënten op de afdeling intensieve zorg. Dat is een stijging van 15 procent op weekbasis. Ook de totale ziekenhuisbezitting stijgt nog lichtjes naar 3.128 patiënten (+ 6%). Volgens Van Gucht zouden we binnen vijf dagen de drempel van 1.000 patiënten op intensieve zorg bereiken. Een voorbode van een kentering is wel dat de totale ziekenhuisbezetting sinds dinsdag 8 april niet meer gestegen is. “Er is dan ook een reële mogelijkheid dat de piek in het aantal ziekenhuisopnames is bereikt”, klinkt het.

Meer overlijdens

De hoge ziekenhuisbezetting veroorzaakt ook een sterke stijging in het aantal overlijdens. Dat cijfer ligt momenteel op 39 per dag, 48% hoger dan de voorbije week. Om dat cijfer niet verder te doen toenemen, is het volgens Van Gucht belangrijk om een overbelasting van de ziekenhuizen te vermijden. “Als er extra bedden dienen te worden gecreëerd, zien we dat de kans op overlijden met 6 à 7% toeneemt. Daarom is het belangrijk om de curve te doen keren, zodat de belasting geleidelijk aan kan worden afgebouwd.”

Weekgemiddelde onderschat

De daling bij het aantal besmettingen blijft zich wel doorzetten. Tussen 30 maart en 5 april werden gemiddeld 3.592 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Een daling met 25 procent op weekbasis. “We moeten dit wel met een korrel zout nemen, want het weekgemiddelde wordt wat onderschat door het verlengd paasweekend”, duidt Van Gucht. Er werd niet alleen fors minder getest (-21%), maar ook de positiviteitsratio steeg nog verder door naar 8,1% (+0,3%). “Dat duidt erop dat er nog steeds veel virus circuleert.”

De daling tekent zich af over het hele land en bij alle leeftijdsgroepen. Zo tekent Vlaanderen een daling van 28% op, terwijl dit voor Brussel 27% en voor Wallonië 21% is. Het belang van de Britse variant nam nog verder toe. Die is nu goed voor 85 % van alle besmettingen, terwijl de Zuid-Afrikaanse (3,5%) en de Braziliaanse (1,4%) variant aan belang inboeten.

Tot slot, werden reeds 1,6 miljoen Belgen (14%) ingeënt met een eerste dosis van een coronavaccin, 591.000 van hen (5%) is reeds volledig ingeënt.