YAY! Brugse zwanen terug vrij na ophokplicht

Nu we door het coronavirus niet in het buitenland op vakantie kunnen, kiezen veel Belgen voor een tripje in eigen land. Een welgekomen afleiding in deze bizarre tijden en een kans om de Belgische bezienswaardigheden te bezichtigen zonder hordes toeristen. Een tripje naar Brugge was zelden zo rustig én mooi.

De wereldberoemde stad staat niet alleen bekend om z’n eeuwenoude gebouwen, prachtige musea en romantische grachten. Ook de Brugse zwanen maken deel uit van de bezienswaardigheden, al waren de vogels al sinds november 2020 niet meer te zien in het stadsbeeld om de verspreiding van de vogelgriep tegen te gaan.

Ophokplicht afgelopen

Sinds 6 april is de ophokplicht bij particulieren echter opgeheven. De stad Brugge heeft woensdag haar zwanen daarom weer vrijgelaten op de Brugse Reien na vijf maanden ophokplicht. De dieren moeten wel nog binnen gevoederd worden, zodat wilde vogels niet worden aangetrokken door het eten. De eerste zwanen namen woensdagmorgen hun vertrouwde plek weer in op het ’Stil Ende’. Donderdag wordt het overige deel van de 88 zwanen weer vrijgelaten.