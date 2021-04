Sihame El Kaouakibi stapt zelf op bij Open Vld

Sihame El Kaouakibi stapt op eigen houtje uit Open Vld en gaat verder als onafhankelijk Vlaams Parlementslid. Dat hebben haar advocaten laten weten aan de partij, bevestigt een woordvoerster.

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert startte eind maart een procedure op om El Kaouakibi uit de partij te zetten, nadat ze in opspraak kwam wegens mogelijk gesjoemel met subsidiegeld dat onder meer bestemd was voor haar jongerenproject Let’s Go Urban. Naar die beschuldigingen loopt onder meer een gerechtelijk onderzoek. De Antwerpse werd eerder al op non-actief gezet door de partij.

El Kaouakibi wacht de definitieve beslissing van de statutaire commissie van Open Vld dus niet af. Ze stapt zelf uit de partij en gaat verder als onafhankelijk Vlaams Parlementslid. Daar loopt haar mandaat nog tot 2024.

De partij is volgens een woordvoerster op de hoogte gebracht via haar advocaten. Persoonlijk contact met El Kaouakibi was er niet. De Antwerpse heeft ook geen concreet antwoord gegeven op de elementen in het verslag van de voorlopige bewindvoerster, klinkt het. Uit dat verslag lekte de afgelopen weken verschillende bezwarende details over de financiële handel en wandel van El Kaouakibi.