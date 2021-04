ONDERZOEK. Hoe denken we als consument over duurzame kleding?

De afgelopen jaren is er veel aandacht uitgegaan naar duurzaamheid, op elk mogelijk gebied. Heel wat mensen schakelden over op een plantaardig dieet in de hoop zo hun steentje bij te dragen aan het milieu, we zetten onze verwarming enkele graden lager en proberen ons douchewater op te vangen om onze planten water te geven.

Daarnaast werd ook de schadelijke impact van de mode-industrie op het milieu duidelijk. Het is één van de meest vervuilende sectoren, een feit waar we ons nog te weinig bewust van zijn. Nog steeds gooit de Belg jaarlijks 15 kilogram kleding weg, een triest record binnen Europa.

Waartoe is de consument bereid?

Hoewel er tegenwoordig heel wat opties zijn om meer duurzame keuzes te maken op het gebied van kleding, aarzelen veel bedrijven nog over de juiste methode. Ze vinden het moeilijk om in te schatten wat klanten over hebben voor milieubewuste mode en welke stappen ze zouden willen ondernemen. Om wat meer duidelijkheid te scheppen in dat verhaal lanceert Thomas More nu het onderzoek De Modemonitor.

Jongeren en duurzame mode

Bij de lancering van de Modemonitor was het onderzoek gericht op jongeren tussen 16 en 24 jaar. Zij werden ondervraagd over hun modekeuzes en over hoe ze om denken te gaan met duurzaamheid op dat vlak. Negen op de tien jongeren zijn zich ervan bewust dat hun handelen wel degelijk een invloed kan hebben op de industrie, maar toch winkelen de meesten onder hen bij grote ketens en kopen ze kledij die ze eigenlijk niet nodig hebben. Gelukkig koopt de helft van hen ook regelmatig tweedehandskledij, een positieve trend.

Jongeren zijn bereid om een herstelservice te gebruiken in de winkel om hun kleding langer te laten meegaan, maar leasing of ruilevents gaan dan weer een stapje te ver. Vooral budgettaire redenen houden hen tegen om bij kleine, duurzame labels te shoppen. Verder vinden ze het de fout van de producent dat er te weinig geweten is over duurzaamheid binnen de modesector en vinden ze dan ook dat merken hier transparanter over zouden moeten communiceren.

Wil je zelf ook een bijdrage leveren aan De Modemonitor? De vragenlijst invullen kan hier en duurt ongeveer een kwartier.