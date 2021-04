Naast mannen zijn ook enkele non-binaire kandidaten nog in de race voor plekje in K3

Nadat meer dan 22.000 kandidaten zich hadden aangemeld om het plaatsje van Klaasje Meijer in te nemen bij K3, krijgen 1.442 onder hen deze week een uitnodiging in de bus om zich eind april te presenteren voor een preselectie. Dat heeft Studio 100 donderdag bekendgemaakt. De geselecteerden zijn voornamelijk vrouwen, maar ook mannen en enkele non-binaire personen wagen hun kans.

De selectierondes voor het nieuwe lid van K3 zullen zowel in Nederland als in Vlaanderen plaatsvinden. Op 23, 24 en 25 april mogen in België in totaal 689 kandidaten zich komen voorstellen. Daarvan zijn 592 vrouw, 96 man en identificeert één kandidaat zich als non-binair. Non-binaire personen zijn mensen die zich noch man noch vrouw voelen. Ze voelen zich met andere woorden niet thuis in de tweedeling man/vrouw, en geven de voorkeur aan een andere, non-binaire genderidentiteit.

Ook in Nederland vinden er een week later preselecties plaats. Daar maken 678 vrouwen, 72 mannen en drie non-binaire kandidaten hun opwachting voor een selectieproef. De deelnemers aan deze selectieronde zullen in de loop van de maand mei vernemen of ze doorgaan naar de volgende ronde.

Tv-programma

VTM bekijkt samen met SBS6 of ze een programma kunnen maken over de zoektocht naar de nieuwe K3.

Twee maanden geleden maakte Klaasje Meijer bekend dat ze K3 na zes jaar eind dit jaar zal verlaten. Ze is nog wel te zien in de nieuwe K3 film ‘Dans van de Farao’ en ze zal met Marthe en Hanne in het najaar in een afscheidsshow in Nederland en Vlaanderen te zien zijn.