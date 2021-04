Model boos over kritiek op haar borstvoedingsfoto: “Borsten dienen om kinderen mee te voeden”

Voormalig ‘Victoria’s Secret’-model Elsa Hosk haalt op Instagram uit naar mannen die verontwaardigd reageren op enkele borstvoedingsfoto’s van haar. Ze krijgt heel wat steun van haar volgers.

Het 32-jarige Zweedse model beviel twee maanden geleden van haar dochtertje Tuulikki. Vorige week deelde ze enkele foto’s waarop ze borstvoeding geeft aan haar dochter. Sommige mannen vonden die foto’s blijkbaar aanstootgevend.

Heel natuurlijk

Dat zette kwaad bloed bij Elsa, die de kwestie aankaartte op Instagram. “Opvallend hoeveel berichten ik krijg van mannen die verontwaardigd zijn wanneer je een borstvoedingsfoto deelt. Waarom erger je je aan de meest natuurlijke zaak? Borsten dienen om kinderen mee te voeden”, schrijft ze.

Zelfvertrouwen

Haar bericht lokte heel wat steunreacties uit bij haar 6,4 miljoen volgers. “Dit is een prachtig en intiem moment tussen moeder en dochter”, “Leuk dat je borstvoeding in de kijker zet. Je bent een inspiratie voor heel wat vrouwen”, en “Zo’n schattige baby. Wat een zelfvertrouwen heb je!”, lezen we onder meer in de reacties.