LIFEHACK. Zo houd je een krop sla wekenlang vers

De lente is aangebroken en dat merk je aan alles. Niet alleen laat de zon zich (normaal gezien) wat vaker zien, maar ook in de keuken maken we andere keuzes dan tijdens de koude wintermaanden. We eten meer groenten, lichtere gerechten en wat op ons bord ligt, hoeft niet altijd gloeiend heet te zijn.

Een slaatje is dus de ideale maaltijd om deze tijd van het jaar op tafel te zetten. Het is gezond, je kan het naar hartenlust personaliseren en het is in een mum van tijd klaar zodat je de rest van je avond van het weer kan genieten.

Kom met water

Sla is, zoals de naam al doet vermoeden, vaak het hoofdbestanddeel van van een slaatje. Je kan allerlei soorten kopen in de winkel, van verse kroppen eikenbladsla tot voorverpakte mixen. Het enige nadeel? Lang is die sla niet houdbaar. Althans, dat dachten we altijd. Als we sociale media mogen geloven, volstaat het namelijk om je sla in een kom met water in de koelkast te bewaren. De groente zou zo maar liefst een maand lang vers blijven. Ideaal dus voor de komende maanden.