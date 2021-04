LIFEHACK. Krassen op je parket? Met deze tip zijn zo verdwenen

Een parketvloer geeft je woning altijd een tikje grandeur, maar het onderhoud van een houten vloer is heel wat intensiever dan een simpele tegel. Een moeder op TikTok heeft een handig trucje gedeeld die de krassen op je parket als sneeuw voor de zon doen verdwijnen.

Iedereen die thuis parket heeft liggen, heeft ooit al een lichte zenuwinzinking gehad bij elke schijn van een nieuwe kras. De kat die haar nagels bij het zich uitrekken in je vloer plant, die zware stoel die je iets te bruusk naar achter schuift… een beschadiging van die prachtige vloer is zo gebeurd. Gelukkig is daar immer TikTok, een goudbron voor al wie op zoek is naar lifehacks.

In de video van een Amerikaanse moeder leren we hoe krassen in je parket met behulp van een simpel voedingsmiddel uit je vloer krijgt: noten. “Ik hoorde dat wanneer je noten over de krassen wrijft, die verdwijnen”, zegt de Amerikaanse. In de comments verduidelijkt ze dat ze het trucje leerde van een vioolmaker. Vervolgens doet de vrouw de test: ze wrijft één voor één een pecan-, pistache- en walnoot op de vloer om te zien of de krassen verdwijnen. En dat blijkt echt te werken, al komt de walnoot echter als winnaar uit de bus.

Ondiepe kras

Een oplettende kijker heeft echter wel een kritische noot voor de magische lifehack. “Dit werkt omdat het een ondiepe kras is, enkel de heldere toplaag is bekrast. De olie in de noten hydrateert het hout en bootst een onbeschadigde toplaag na”, klinkt het. Wees dus volgende keer toch maar voorzichtig wanneer je op voetbalschoenen door de kamer wil dansen.