LIFEHACK. Deze vijf natuurlijke middeltjes laten je witte was stralen

Het huishouden doen leek altijd een fluitje van een cent wanneer je ouders het deden, maar eens je op eigen benen staat, besef je dat het toch zo simpel niet is. Het zit ‘m in de kleine details: je moeder streek zelfs haar vaatdoeken, terwijl jij het amper voor elkaar krijgt om je hemd enigszins kreukvrij te krijgen.

Hoewel we vandaag de dag meer hulpmiddeltjes hebben dan ooit tevoren, zijn er toch taken waar we niet onderuit komen. De was doen is er daar één van. Oké, de wasmachine doet het merendeel van de moeite, maar toch. Jij moet het juiste programma kiezen (hallo, gekrompen trui), de juiste producten, de perfecte timing.

Als je niet zo’n krak bent in de was en de plas, is het je misschien al opgevallen dat je witte lakens er eerder grijs uitzien dan wit. Erg netjes ziet dat er niet uit. Als je zo’n doffe stoffen wil vermijden, is het in de eerste plaats belangrijk om je witte was niet te mengen met andere kleuren. Wit is wit. Verder kan je natuurlijk een heleboel chemische producten inschakelen, maar als je het liever natuurlijk houdt, brengen deze vijf middeltjes raad.

Azijn

Je kiest in dit geval best voor schoonmaakazijn, die wat sterker is dan de variant die je in de keuken gebruikt. Gebruik twee delen azijn op één deel wasmiddel om je witte was te doen stralen. Dit werkt trouwens ook erg goed als natuurlijke wasverzachter.

Citroensap

Nog zo’n middeltje dat je steevast in huis hebt. Pers één citroen, haal de pitjes eruit en voeg het sap toe aan je wasmachine. Voor een meer hardnekkige aanpak kan je je was ook een tijdje laten weken in een teil met daarin warm water en het sap van enkele citroenen.

Melk

Dit is wellicht een trucje dat je niet zag aankomen. Nochtans is het een middel zo oud als de straat. Laat je lakens een uur weken in erg koude melk alvorens ze in de wasmachine te doen. Laat je was vervolgens drogen aan de lucht.

Sodium bicarbonaat

Eerlijk, we weten niet waar dit middeltje niét voor kan dienen. Wil je je witte was doen stralen, dan volstaat het om twee eetlepels van het poeder toe te voegen in de wasmachine.

Marseillezeep

Je kent Marseillezeep waarschijnlijk wel van één van je tripjes naar het zuiden van Frankrijk, waar de enorme blokken liggen te schitteren in de zon op de lokale markt. Je kan dit product ook perfect gebruiken als vervanger voor je klassieke wasmiddel. Laat je was achteraf drogen in de zon – dat is sowieso een goed bleekmiddel en je lakens gaan er ook nog eens heerlijk door ruiken.