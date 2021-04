Kaat Bollen werd al gevaccineerd met AstraZeneca: “Geen voorkeursbehandeling”

Kaat Bollen liet op Instagram weten dat ze haar eerste prikje tegen het coronavirus al gekregen heeft. Heel wat mensen vroegen zich of hoe dat kon, aangezien ze nog maar 35 jaar is. Daar gaf ze een duidelijk antwoord op.

Momenteel worden vooral oudere mensen gevaccineerd tegen het coronavirus. Uiteraard krijgen jongere mensen uit bepaalde sectoren voorrang, dus zo kan het zijn dat een verpleegster, bijvoorbeeld, al ingeënt is.

Eerste dosis

Seksuologe Kaat Bollen heeft ook al een eerste spuitje van het AstraZeneca-vaccin gekregen. Sommige mensen vonden dat opvallend en vroegen haar hoe het kwam dat zij wel al gevaccineerd werd terwijl andere 35-jarigen daar nog lang op moeten wachten.

Hulpverlener

Ze gaf daar in een video op haar Instagram Stories een antwoord op. “Ik krijg van veel volgers de vraag hoe het komt dat ik mijn vaccin al gehad heb, alsof ik een of andere rare voorkeursbehandeling gekregen zou hebben. Dat is uiteraard niet het geval. Ik ben natuurlijk nog altijd hulpverlener. Ik heb mijn eigen praktijk waar ik mensen op seksuologisch en psychologisch vlak bijsta in deze bijzondere tijden”, klinkt het.

Mentale gezondheid nu extra belangrijk

“Ik mag mij dan misschien geen psychologe meer noemen, maar ik mag nog altijd wel het werk van een psychologe doen. Ik heb nog altijd mijn visum als psychologe van de Vlaamse overheid. Dus de reden waarom ik mijn eerste vaccin al gehad heb, is omdat ik hulpverlener ben en omdat mentale gezondheid nu extra belangrijk is. Niks raar”, besluit ze.