Goed nieuws voor veganisten: deze keten lanceert 42 vegan donuts

Hoewel je ze bij ons misschien minder vaak ziet dan in de Verenigde Staten, maken donuts toch deel uit van de algemene cultuur. Misschien associeer jij ze met The Simpsons of moet je meteen denken aan een politieagent, maar een ding is zeker, iedereen kent de cirkelvormige snack.

Als je zelf geen veganist bent, sta je er misschien niet bij stil, maar de meeste donuts zijn echter niet vegan. Ze bevatten zuivel, dierlijke bewaarmiddelen of andere ingrediënten die allesbehalve geschikt zijn voor mensen met een plantaardig dieet. Zij kunnen vaak dus niet genieten van de lekkernij.

Online bestellen

Dunkin Donuts vond dat het wel tijd was om daar verandering in te brengen en dus komt de keten nu met een vegan assortiment van de lekkernij. Je verwacht je misschien aan een redelijk beperkte keuze, maar niets is minder waar. Veganisten kunnen nu namelijk genieten van maar liefst 42 verschillende varianten. Je hebt onder andere de keuze uit Vegan Strawberry Biscuit, Vegan Maple Drizzle en Vegan Lotus Sensation. Voorlopig kan je de vegan donuts enkel bestellen via de website, maar vanaf midden mei zouden ze ook in de fysieke vestigingen moeten liggen.