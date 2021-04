BIZAR. Vrouw laat langste vingernagels ter wereld na bijna 30 jaar ‘knippen’ met slijpschijf: “Ik ga ze missen” (video)

Tot voor kort was Ayanna Williams, uit de Amerikaanse staat Texas, volgens Guinness World Records de trotse eigenares van de langste (vrouwelijke) vingernagels ter wereld. In totaal waren al haar vingernagels 733,55 centimeter lang. Maar onlangs besloot de vrouw om haar recordnagels te laten ‘knippen’ – voor het eerst in bijna dertig (!) jaar.

Ayanna Williams stond sinds 2017 in het Guinness Book of Records als recordhoudster van de titel ‘langste vingernagels aan beide handen (vrouw)’. Begin jaren 90 besloot ze om haar vingernagels niet meer te knippen. Ze hield het 28 jaar vol.

Door haar lange vingernagels kon Williams geen banale, dagelijkse activiteiten meer uitvoeren, zoals de was en de plas of het beddengoed verversen. De overgrootmoeder had drie tot vier flesjes nagellak nodig als ze haar nagels wou versieren. En dat duurde zo lang, dat ze die activiteit over een enkele dagen moest spreiden.

Maar onlangs besloot ze om haar vingernagels te laten knippen en zichzelf zodoende een “nieuw leven” te schenken. Toch gaf ze tegenover Guinness toe dat ze haar vingernagels zal missen: “Ik laat ze al enkele decennia groeien, maar nu ben ik klaar voor een nieuw leven. Ik weet dat ik mijn nagels zal missen, maar de tijd is rijp – het is tijd dat ze verdwijnen.”

Haar ‘levenswerk’ werd onlangs in een ziekenhuis in Texas verwijderd, nadat het nog een laatste keer werd gemeten. Er moest een kleine elektrische slijptol aan te pas komen om de nagels te knippen. De recordnagels zullen tentoongesteld worden in het curiositeitenmuseum Believe It or Not Museum in Florida.

Fascinatie voor nagels

Als kind was Williams al gefascineerd door haar nagels, meldt de website van het Guinness Book of Records. Ze liet haar moeder meten hoe lang ze waren, en lakte ze met de felste kleuren.

De vrouw verwierf het wereldrecord in 2017, maar slaagde er wel niet in om de langste (vrouwelijke) vingernagels ooit te groeien. Die eer staat nog steeds op naam van een andere Amerikaanse, genaamd Lee Redmond. De moeder van drie staat te boek als de vrouw met de langste vingernagels ooit: op hun langst maten ze liefst 865 centimeter. In 2009 braken haar recordnagels af in een auto-ongeval in Utah.

Net zoals bij Ayanna hadden de lange nagels van Lee enkele nefaste gevolgen voor haar bewegingsvrijheid. Zo kon de vrouw niet naar toilet in het vliegtuig omdat de ruimte te krap was, wat tot gevolg had dat ze niet at of dronk daags voor een lange vlucht.

Maar de vraag die haar het meest gesteld werd over haar vingernagels? Hoe ze naar toilet ging. Haar antwoord: “Voorzichtig.”