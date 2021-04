AUWTCH. Daarom mag je niet op je gsm tokkelen tijdens het fietsen (video)

Op je gsm bezig zijn terwijl je aan het fietsen bent is nooit een goed idee. En wie niet horen wil, moet voelen…

Momenteel gaan beelden van een bewakingscamera viraal op sociale media, waarop te zien is hoe een fietser die in de ban is van zijn smartphone pardoes op een geparkeerde bestelwagen knalt. Gelukkig bleef de fietser ongedeerd, al moest zijn gezicht wel een onaangename klap incasseren.

Harde les

De beelden dateren van begin vorige maand en lijken in Nederland gemaakt te zijn. De gsm’ende jongeman knalt met zijn gezicht op de achterkant van de bestelwagen, die reglementair aan de kant van de weg geparkeerd staat. De boodschap is duidelijk: niet op je gsm tokkelen tijdens het fietsen!

Twittergebruikers waren er als de kippen bij om andere voorbeelden van gevaarlijk smartphonegebruik in de openbare ruimte aan te halen: