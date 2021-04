Pedro Elias over Amy Sonck, dochter van Wesley: “Ik kan er niet opgewonden van geraken” (video)

Geestig momentje tussen ‘De Container Cup’-commentatoren Pedro Elias en Wesley Sonck. Ze werden uitgenodigd door de heren van Supercontent en Pedro kreeg daar een gewaagde vraag over Wesleys dochter Amy…

In de rubriek ‘Vrienden worden met’ van YouTube-kanaal Supercontent moest Pedro Elias de volgende kijkersvraag beantwoorden: “Wat vindt Pedro van Amy?”.

“Wesley Sonck met een boezem“

Aangezien dergelijke vragen over Amy gevoelig liggen bij Wesley wist Pedro dat hij voorzichtig moest zijn. “Amy Sonck is een prachtige, lieve vrouw die op Instagram heel veel volgers heeft. Maar persoonlijk kan ik er niet opgewonden van geraken omdat ze voor mij ook gewoon een beetje Wesley Sonck met een boezem is. Ze is dan ook de dochter van ‘mijne maat’”, zegt hij terwijl Wesley hem dreigend aankijkt.

Supercontenter Jeff pikt op dat laatste in: “Dat kan ook geen kwaad dan”, klinkt het. Dat had hij beter niet gezegd, zo blijkt uit de reactie van Wesley: “Ik zal u straks eens een elleboog op uw kom geven”, knipoogt hij.

Selfie aan zwembad

Amy Sonck is een 21-jarige influencer die 139.000 volgers heeft op Instagram. Dat zijn er 106.000 meer dan de 42-jarige ex-Rode Duivel.

Onlangs nog deelde ze een gewaagde selfie aan het zwembad. Haar volgers reageerde zoals gewoonlijk erg enthousiast. “Wat een schoonheid”, “Prachtig”, en “Heel knap”, is de algemene teneur.

