OEPS. Onhandige echtgenoot blundert pijnlijk tijdens klussen: “Pure slapstick” (video)

Klussen: niet iedereen is ervoor gemaakt. Deze echtgenoot denkt de volgende keer beter twee keer na alvorens hij z’n werkbroek aantrekt.

“Wanneer je echtgenoot dingen probeert te repareren die hij niet zou moeten repareren”, schrijft Abby Alexan bij de felbekeken TikTok-video. Op de beelden zien we hoe haar man het trapje van de veranda oploopt met een grote, smalle plank in zijn handen. De plank past perfect in het gapende gat dat zich in de verandavloer bevindt, merkt ook Abby’s echtgenoot wanneer hij de plank erin legt. Klaar om getest te worden, denkt de man, die schijnbaar zonder nadenken met één voet op het uiteinde van de plank gaat staan.

Maar wie genoeg tekenfilmpjes heeft gezien, weet dat zoiets enkel fout kan lopen. Net zoals de hark hard in het gelaat van Goofy en consorten slaat, krijgt ook de echtgenoot van Abby de plank met een pijnlijke smak in zijn gezicht. Eerst timmeren is de boodschap, of gewoon die dekselse voorgevelcamera uitzetten wanneer de kans bestaat dat je jezelf voor schut zet.