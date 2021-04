Nathalie uit ‘Blind Getrouwd’ openhartig: “Dan had het niet gewerkt tussen ons”

Het heeft lang geduurd, maar Nathalie en Dennis lijken nu toch stilaan naar elkaar toe te groeien. Toch is het nog steeds niet zeker of er een toekomst voor hen als getrouwd koppel is weggelegd. “Verliefdheid, daarvoor is het voor mij nog te vroeg”, klinkt het.

Terwijl Candice en Marijn vanaf dag één vol voor elkaar gingen, nam Nathalie een afwachtende houding aan bij Dennis. Zo zit ze nu eenmaal in elkaar. “Als ik naar mijn vorige relaties kijk, is het altijd zo geweest dat er iets moest groeien. Let op: er is een verschil tussen een serieuze relatie en een crush. Maar als het iets serieus is, doe ik het rustig aan. Ook in mijn huwelijk met Dennis. Ik heb me kwetsbaar opgesteld van in het begin. Maar ik moest eerst aan de vertrouwensband werken”, vertelt ze in TV Familie.

Gevoelens respecteren

De 33-jarige accountmanager legt uit dat er heel wat raakvlakken zijn tussen haar en commercieel manager Dennis (34), maar dat hij van in het begin sneller schakelde dan haar. “Hij was héél enthousiast, ja. We zaten dus meteen op een andere snelheid. Je kan het vergelijken met de situatie van Nick en Christophe vorig seizoen. Maar net als Christophe toen heeft Dennis respect voor mijn gevoelens. Hij probeert het op geen enkel moment te forceren. Dat siert hem”, klinkt het.

Communicatie

Volgens haar heeft een goede communicatie hun relatie (voorlopig) gered. “Hadden we niet gepraat en elk ons eigen tempo aangehouden, dan had het niet gewerkt tussen ons. Maar nu zit het echt goed tussen ons. Al waren er moeilijke momenten, kleine frustraties ook. Dat is normaal in deze situatie, als je elkaar nog moeten leren kennen”, legt ze uit.

Nog niet verliefd

Het samenwonen lukt behoorlijk goed, al verpest corona wel een deel van het avontuur. “Ik was niet bang voor het samenwonen. Allez, er was misschien wat angst voor het onbekende, maar ik kan me snel aanpassen aan nieuwe situaties. Het is best vlot verlopen. En ik voel me op mijn gemak bij Dennis. Verliefdheid, daarvoor is het voor mij nog te vroeg. We zijn graag samen, lachen veel, plagen elkaar… Maar corona gooit roet in het eten. Een deel van Dennis heb ik nog niet leren kennen: hoe hij bij zijn familie is. En bij vrienden tijdens een avondje uit. Tja, het is een geïsoleerde bubbel, hé”, besluit ze.