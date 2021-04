HILARISCH. Speelse hond steelt naast de show ook iets anders tijdens liveverslag… (video)

Geen doordeweekse werkdag voor journaliste Nadezhda Serezhkina afgelopen donderdag: tijdens een live-interventie over het weer kwam een overenthousiaste hond de show stelen – en meer dan dat.

Hondenweer was het niet, maar Golden Retriever Martin vond het duidelijk nodig om zijn zegje te doen tijdens het weerpraatje over de komst van de lente van de Russische journaliste Nadezhda Serezhkina. Toen die laatste live ging tijdens een nieuwsuitzending, sprong de hond plotseling naar haar kleurrijke microfoon. De ondeugende Martin sloeg erin de micro af te nemen en liep weg. Serezhkina liep meteen achter het beest aan, waarop het verbouwereerde nieuwsanker snel overschakelde naar de studio. “Het lijkt wel alsof de verbinding is weggevallen”, klonk het. Na ongeveer dertig seconden was Serezhkina echter weer paraat om haar weerbericht af te ronden, met een extra verslaggever naast haar. Het duo legde de diefstal uiteindelijk bij met een handdruk – of pootdruk. Eind goed, al goed.

Grap?

Opvallend is dat de video gepost werd op 1 april. Of het om een grap gaat, is niet helemaal duidelijk, maar het levert hoe dan ook schattige beelden op.