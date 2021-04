GÊNANT! Vrouw die net uit narcose is, praat tegen haar man over verpleger: “Ik voel me aangetrokken tot hem” (video)

Beelden van een vrouw die na een operatie nog wazig is van de narcose, zijn viraal gegaan. De vrouw geeft aan haar echtgenoot toe dat ze haar verpleger wel erg knap vond.

Kelli Dougal moest onlangs onder narcose geopereerd worden. Toen ze weer wakker was, zat haar man naast haar en was ze iets té eerlijk tegen hem.

Filmster

Zo vertelt ze onder invloed van de slaapmedicatie dat ze haar verpleger Ryan aantrekkelijk vindt. “Het leek alsof hij recht uit ‘Grey’s Anatomy’ kwam. Hij was zo knap. Hij kwam naar me toe en ik vond hem meteen knap. Ik heb me buiten jou tot niemand anders aangetrokken gevoeld”, klinkt het.

Haar man vraagt of ze zich aangetrokken voelt tot Ryan. “Ik denk het wel. Hij was een aantrekkelijke filmster. Het voelde alsof ik in een televisieshow zat”, antwoordt ze.

Knappe echtgenoot

De vrouw deelde de video op TikTok, waar hij meer dan 1 miljoen keer bekeken werd. Een van haar volgers vroeg zich af of haar echtgenoot het er niet lastig mee had. In een andere video bewijst ze dat dat niet het geval was. Daarin vraagt haar man of ze hem (nog steeds) aantrekkelijk vindt. “Ja, daarom ben ik met je getrouwd. Ik vind je zo knap. Ik wil je blote bovenlijf tegen me drukken”, klinkt het nog steeds even suf.

Haar volgers liggen in een deuk met de beelden. “Dit is hilarisch! Wat een fantastische man heb je”, en “Ze wist goed genoeg wat ze zei. Wij willen Ryan zien”, wordt er gelachen.