“Zelftests zullen vandaag of morgen in alle apotheken liggen”

“Vanaf deze namiddag (dinsdag) en zeker vanaf morgen (woensdag) kunnen mensen naar de apotheek gaan om een zelftest te kopen.” Dat zegt Georges Verpraet, woordvoerder van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB), de nationale federatie van zelfstandige, erkende openbare apotheken. “De leveringen zijn volop bezig”, klinkt het dinsdag.

Vanaf 6 april mogen Belgische apothekers zelftesten verkopen. “De apotheken hebben vorige week bestellingen geplaatst bij de groothandels, die vrijdag beleverd zijn en die volop bezig zijn met de uitleveringen naar alle apotheken”, aldus Verpraet. “Heeft elke apotheek al een eerste levering gekregen? Dat kan ik niet met zekerheid zeggen. In de loop van de namiddag zullen veel apotheken beleverd worden, maar ik weet niet of ook de laatste apotheek vandaag zijn levering zal krijgen.”

“We hopen dat de mensen niet in de rij zullen staan”, benadrukt Verpraet. Maar APB ving vooralsnog geen signalen op van een stormloop op de apotheken.

Genoeg voorbereiding

De kritiek van Medi-Market, een groep van apotheken, dat de apotheken te weinig tijd gekregen hebben om een voorraad zelftesten aan te leggen, deelt APB niet. “Elke apotheek in België, groot of klein, is in de gelegenheid geweest om zelftesten te bestellen. Het koninklijk besluit is gepubliceerd op 25 maart en dan is de trein op gang getrokken. De apothekers zijn voldoende geïnformeerd en hebben voldoende tijd gehad om te bestellen.”

Het FAGG heeft intussen twee zelftests goedgekeurd voor verkoop in de apotheek. Het gaat om een test die verdeeld wordt door Roche en een test van Biosynex. Die laatste komt in twee referenties: een met één test in een kit en een met vijf tests in een kit.

De zelftest lijkt op de sneltest, maar hoeft niet door een arts of verpleegkundige afgenomen te worden. De zelftest heeft een dikkere wisser dan de PCR-test en moet maar 2 centimeter diep in elk neusgat worden ingebracht. Het resultaat valt af te lezen van streepjes. De zelftest zal 7 à 8 euro kosten. Zij die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming via de ziekteverzekering zullen worden terugbetaald: zij zullen twee testen per week kunnen kopen voor elk gezinslid, aan 1 euro per test. Een zelftest bij de apotheek aankopen volgens dat terugbetalingsplan kan echter ten vroegste vanaf 12 april.