Vies van geurtjes? Dat zou weleens aan je menstruatiecyclus kunnen liggen

Dat het vrouwelijke lichaam een hele reeks veranderingen ondergaat tijdens de menstruatiecyclus, is al langer geweten. Door je veranderde hormonen reageert je lijf nu eenmaal niet altijd hetzelfde op prikkels. Misschien heb je zelf de link al eens gelegd, misschien niet, maar ook je reukvermogen moet eraan geloven.

Altans, dat is de conclusie van een onderzoek gevoerd door wetenschappers aan de Jagiellonian University Medical School in Krakow. En er is een goede reden voor dit biologische fenomeen.

Progesteron

Volgens de onderzoekers is het vooral tijdens de tweede helft van de menstruatiecyclus dat ons reukvermogen sterker ontwikkeld is. De kans is dus groot dat je tijdens die periode minder goed overweg kan met vieze geurtjes. Het fenomeen zou veroorzaakt worden door het feit dat het lichaam tijdens die tweede helft van de cyclus ontvankelijker is voor ontstekingen. De progesteronlevels nemen op dat moment namelijk toe, wat ons immuunsysteem minder waterdicht maakt. Door meer in te zetten op het reukvermogen probeert ons lijf dus om ons beter te waarschuwen tegen mogelijke gevaren.