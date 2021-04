Nieuwe nachttrein vanuit Brussel: naar deze bestemmingen kan je al slapend reizen

Een nieuwe nachttrein moet vanaf de lente van 2022 Brussel verbinden met Praag via Amsterdam, Berlijn en Dresden. Reizigers die in de vroege avond opstappen in Brussel, komen ’s ochtends aan in de Tsjechische hoofdstad, zo kondigen initiatiefnemers European Sleeper en RegioJet dinsdag aan.

Vorige maand raakte bekend dat twee Nederlandse particulieren met hun initiatief European Sleeper een nachttrein vanuit Amsterdam en Brussel in de steigers aan het zetten zijn. Nu zijn ook de bestemmingen en de partner bekend. European Sleeper gaat in zee met RegioJet, een private spoor- en busmaatschappij uit Tsjechië die al nachttreinen en reguliere treinen laat sporen in Tsjechië en andere Oost-Europese landen.

De trein doet vier Europese hoofdsteden aan, benadrukken de partners. “De lancering van de nieuwe verbinding is gepland in 2022″», klinkt het in een persbericht. April is nog steeds de streefdatum, maar het zou bijvoorbeeld ook maart of mei kunnen zijn. De trein vertrekt in de vooravond in Praag en gaat naar Brussel via Dresden, Berlijn en Amsterdam.

“De trein komt ’s ochtends aan in Brussel, ideaal voor bijvoorbeeld vergaderingen bij de Europese instellingen”, aldus European Sleeper en RegioJet. “De terugreis vat in de vooravond aan in Brussel en stopt in Amsterdam op de weg naar Berlijn, Dresden en Praag. Daar komt de trein ’s ochtends aan op een praktisch tijdstip.” Er zullen zowel gewone zitjes zijn, als slaapcompartimenten. Aan boord zal de reiziger diensten als gratis internet en gratis koffie aangeboden krijgen.

Dagelijkse verbinding

“Waarschijnlijk gaan we in april, in ieder geval het voorjaar, beginnen. Eerst met drie treinen per week, maar het is de bedoeling om rond de zomer op te schalen naar een dagelijkse verbinding”, aldus Engelsman. “Uiteindelijk moet het gewoon een dagelijkse verbinding worden.” Over de tarieven is nog geen duidelijkheid, al zullen ze marktconform zijn. Het doel is om scherp te concurreren met het vliegtuig, klinkt het.

Qua zekerheid van financiering verwijst de initiatiefnemer naar partner RegioJet, “een bestaande spoorwegmaatschappij met eigen locomotieven en rijtuigen”. Als start-up zelf, zoekt European Sleeper dit voorjaar naar financiering via ’sharefunding’ met een coöperatief model, al zijn er ook gesprekken met grote investeerders.

Nationale samenwerking

De partners hebben er alle vertrouwen in dat de trein er effectief zal komen. “Die komt er gewoon, het is realistisch”, zegt Chris Engelsman van European Sleeper. European Sleeper en RegioJet zijn de nachtverbinding momenteel aan het plannen en willen weldra de nodige rijpaden aanvragen. Ze werken daarvoor samen met andere spoorbedrijven in de betrokken landen om de trein uit te baten en tickets te verkopen.

De maatschappen onderhandelen momenteel met spoornetbeheerder Infrabel om capaciteit aan te vragen. Met de NMBS zijn er gesprekken over het operationele aspect. Concreet heeft NMBS de nodige veiligheidslicenties om reizigers te vervoeren en moet de vervoersmaatschappij de treinbestuurder en conducteur voorzien voor ons land.

Uitbreiding

RegioJet zet momenteel in op een verdere uitbreiding van het nachtspoornet. Nu zijn er al nachttreinen vanuit Praag richting Slovakije en Kroatië, dit jaar moet er nog een verbinding naar Oekraïne bijkomen. Ook European Sleeper wil het niet bij één nachttrein houden. De twee plannen nog andere nachttreinen naar Centraal-Europa.

Zelf wil European Sleeper op langere termijn met andere partners ook andere markten aanboren, bijvoorbeeld met treinen naar Zuid-Frankrijk.