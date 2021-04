Vrouwen gearresteerd na naaktfotoshoot in Dubai (video)

In Dubai zijn minstens elf vrouwen en één cameraman gearresteerd op verdenking van ‘openbare losbandigheid’. De vrouwen poseerden er naakt op het balkon van een wolkenkrabber, naar verluidt voor een publiciteitsstunt voor een Amerikaanse pornosite.

De beelden van een groep naakte vrouwen op het balkon van een Dubaise wolkenkrabber gaan sinds dit weekend de wereld rond, en dat is niet naar de zin van de lokale politie. “Dit is onacceptabel gedrag”, meldde de politie op Twitter. “Dit reflecteert de waarden en ethiek van onze samenleving niet.” Elf vrouwen, die de Oekraïense nationaliteit zouden hebben, werden gearresteerd. Volgens sommige bronnen gaat het echter om 40 arrestaties, waaronder ook Russische en Wit-Russische vrouwen. Ook een Russische cameraman zou zijn opgepakt.

Het gerecht wil nu overgaan tot vervolging. Voor ‘openbare losbandigheid’ kan je in de Verenigde Arabische Emiraten, waar een soort shariarecht geldt, zes maanden achter de tralies belanden of een boete van 1.150 euro betalen, verduidelijkt de politieverklaring. Ook het delen van pornografisch materiaal is er strafbaar.

#Dubai police arrest group over balcony video of nude women



Videos and photographs depict over a dozen women without clothes; violations of UAE public decency law carry penalties of up to six months in prison and $1,360 fine pic.twitter.com/dq29MQoWa3 — ivan (@ivan8848) April 5, 2021

Onzichtbare zonden

Waarom de vrouwen in hun blootje op het balkon poseerden, is niet helemaal duidelijk. Volgens BBC-journalist Bernie Debusmann, die in Dubai woont, gaat het om een publiciteitsstunt voor de Israëlische versie van een bekende Amerikaanse pornosite.

De wolkenkrabber waarop de dames vertoeven ligt in de chique Marina-wijk aan de kust, een geliefd oord bij jetsetters én criminelen. In die luxueuze wijken lijkt de strenge zedenmoraal vaak ver weg, als alles maar achter gesloten deuren gebeurt. Op het hoge balkon waren de naakte vrouwen echter in de wijde omgeving te zien.