Missverkiezing gaat volledig de mist in: kandidaten kibbelen om kroon, met hoofdwonde tot gevolg (video)

De verkiezing van ‘Miss Sri Lanka World’ is geëindigd in een drama. Winnares Pushpika de Silva verdiende volgens de huidige miss het kroontje niet, omdat de Silva een gescheiden vrouw zou zijn. De huidige miss rukte daarom de kroon van haar hoofd en kroonde vervolgens de eerste eredame. De Silva zegt dat ze een hoofdwonde heeft overgehouden aan het gekibbel.

Chaos troef na de bekendmaking van de nieuwe ‘Miss Sri Lanka World’: net toen de jury de 31-jarige Pushpika de Silva gekroond had tot winnares, klonk er protest van de huidige Miss Sri Lanka World, Caroline Jurie. “In de missverkiezing is er een regel dat een kandidaat getrouwd moet zijn”, zegt ze in de microfoon. En volgens Jurie is winnares de Silva gescheiden, wat dus tegen de regels is. Vervolgens zien we hoe Jurie het kroontje ietwat hardhandig afpakt van de Silva, waarna ze zelf de eerste eredame tot nieuwe miss kroont. De Silva is duidelijk niet opgezet met de plottwist en stormt van het podium.

Wel gehuwd

Pushpika de Silva beweert dat ze na de ruwe ontkroning naar het ziekenhuis moest met een hoofdwonde. Ook zou er achter de schermen nog gevochten zijn. In een Facebook-account reageerde de Silva dat ze niét gescheiden is, maar gewoon afzonderlijk leeft van haar partner. “Dat zijn twee totaal verschillende dingen”, klinkt het. “Ik heb al de nodige juridische stappen ondernomen tegen het onrecht en de vernedering die mij tijdens het evenement zijn aangedaan.” En die strijdlust heeft opgeleverd, want de organisatie heeft besloten om de Silva opnieuw tot winnares te kronen.