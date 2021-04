LUISTER. AI componeert “nieuw” werk van Nirvana en Amy Winehouse

Het project ‘Lost Tapes of the 27 Club’ gebruikt AI-software om songs te “componeren” in de stijl van het beroemde groepje muzikanten dat op 27-jarige leeftijd het leven liet. Eén van die songs heet ‘Drowned in the Sun’, en klinkt wel héél erg als een Nirvana-song die Kurt Cobain himself had kunnen hebben geschreven.

Met die typische Nirvana-gitaarklanken die openen en de crescendo in het refrein doet de track sterk denken aan de Nirvana-klassieker ‘Come as You Are’. Lyrics als “I don’t care/ I feel as one, drowned in the sun” hadden uit de pen van Cobain kunnen komen.

Een AI-programma van Google, Magenta, werd gebruikt om de muziek van de grungeband te analyseren en om de instrumentatie van de “nieuwe” song op de enten. De computer baseert zich op 20 tot 30 songs van de artiest in kwestie en splitst het lied op in hook, solo, vocale melodie en/of ritmegitaar. Voor de nieuwe compositie baseert de AI-software zich op de nootkeuzes van de artiest, de ritmische nuances en harmonievoorkeuren.

Ook AI-werk van Amy Winehouse, Jim Morrison en Jimi Hendrix

Een artificieel neuraal netwerk genereerde de lyrics, de vocalen werden ingezongen door Eric Hogan, frontman van een Nirvana-coverband.

‘Lost Tapes of the 27 Club’ is het werk van een organisatie in Toronto die zich inzet voor leden uit de muziekindustrie met mentale gezondheidsproblemen. Andere overleden artiesten die een gelijkaardige ‘AI-behandeling’ ontvingen zijn onder anderen Amy Winehouse, Jim Morrison van The Doors en Jimi Hendrix. Beluister het resultaat hieronder.