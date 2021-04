Daarom plan je best al een tripje in naar Barcelona voor 2026

Op dit moment is reizen iets waar we alleen maar van kunnen dromen. Door de hele coronacrisis zijn er oneindig veel tripjes in het water gevallen en ook nu nog, nu het einde van de crisis in zicht komt, is het riskant om een vakantie te boeken. Je weet immers nooit wat de toekomst brengt dezer dagen.

Maar laat ons toch proberen om optimistisch te blijven. Ooit komt er een tijd waarin we opnieuw zorgeloos op reis vertrekken, of dat nu is met het vliegtuig, de auto of de trein. En op dat moment ben je maar beter voorbereid. Dat betekent dat het dus hoog tijd wordt om een bucket list op te stellen!

100 jaar na de dood van Gaudi

Hoewel we weten dat 2026 nog een eindje van ons verwijderd is, kan het geen kwaad om alvast een beetje vooruit te plannen. En dus zorg je er maar beter voor dat je tegen dan een manier hebt om in Barcelona te geraken. Waarom dan? Wel, als we de planning van de bouwwerken mogen geloven, zou de befaamde Sagrada Familia van Gaudi tegen dan klaar moeten zijn. Het bouwwerk staat al sinds 1882 in de steigers, maar in 2026, exact 100 jaar na de dood van de architect, zou de kerk eindelijk afgewerkt worden. Een historisch moment dat je als reisfanaat zeker gezien wil hebben.