BIZAR. Van watertaxi’s tot musea: op deze bijzondere plekken worden Italianen gevaccineerd

Italië komt met een ambitieus plan om het tempo van vaccineren tegen het coronavirus flink op te voeren. Om in korte tijd zoveel mogelijk mensen te vaccineren, gebruiken de Italianen hun creativiteit. Veel bijzondere plekken in het land worden daarom omgetoverd tot priklocaties.

De Italiaanse krant Corriere della Sera zette alle bijzondere plekken op een rijtje. Zo kunnen Italianen zich laten inenten in verschillenden musea. Nadat mensen een prik hebben gekregen, kunnen ze zelfs nog even een rondje lopen en de schilderijen bekijken. Meerdere musea hebben hun deuren geopend als vaccinatielocatie.

Kerken, watertaxi en racecircuit

Op Sicilië dragen dan weer vooral katholieke kerken en parochies hun steentje bij. De Sicilianen kunnen er niet alleen een prik komen halen maar mogen ook kerkelijke rituelen die dan gaande zijn bijwonen. In Venetië kunnen inwoners voor een prik terecht op een aangepaste vaporetto, een watertaxi voor het publieke transport in de stad. En ook op het racecircuit van Monza, in Lombardije, kunnen mensen zich laten vaccineren. Gedurende twee weekenden zijn de ruimtes onder de hoofdtribune ingericht als priklocatie.

Elf miljoen doses

Italië wil voor het einde van de zomer 80 procent van de bevolking hebben gevaccineerd. Tot dusver zijn ruim elf miljoen doses toegediend op een bevolking van 60 miljoen mensen.

In januari werden er in Groot-Britannië ook meerdere kathedralen omgetoverd tot priklocaties. Zo werden er mensen in de middeleeuwse kathedraal in Lichfield in Noord-Engeland gevaccineerd.