BIZAR. Piloot haalt zijn geslacht boven in volle vlucht

Een voormalige piloot van Southwest Airlines wordt van “obsceen gedrag” beschuldigd. Tijdens een vlucht van Philadelphia naar Orlando afgelopen augustus zou de man zijn geslachtsdeel bovengehaald hebben.

De beschuldigde, genaamd Michael Haak, zou in volle vlucht zijn genitaliën ontbloot hebben. Een woordvoerster van vliegtuigmaatschappij Southwest Airlines verklaart dat de piloot inmiddels niet meer actief is bij het bedrijf.

Haak was gezagvoerder aan boord van het toestel toen het incident zich voordeed. Volgens documenten van de federale rechtbank in Maryland ontblootte Haak zijn genitaliën toen het vliegtuig nog in de lucht hing. In welke specifieke context dat gebeurde en of er getuigen waren, vermelden de documenten niet.

Toen de luchtvaartmaatschappij lucht kreeg van het voorval – de piloot in kwestie werkte toen al niet meer voor Southwest Airlines – schakelde het bedrijf het gerecht in.