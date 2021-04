Anuna De Wever waarschuwt voor nieuw soort hittegolf: “Gezonde mensen mogelijk binnen zes uur dood”

Klimaatactiviste Anuna De Wever waarschuwt in een interview voor dodelijke hittegolven en miljoenen klimaatvluchtelingen als er niet drastischer opgetreden wordt tegen de klimaatopwarming.

De coronacrisis heeft de klimaatkwestie tijdelijk naar de achtergrond verbannen. Maar eens de crisis voorbij is, zullen er opnieuw klimaatmarsen georganiseerd worden.

Macht van bevolking

Milieuactiviste Anuna De Wever (19) hoopt tegen oktober opnieuw duizenden jongeren op de been te krijgen. “We hopen hen te overtuigen door hun te laten zien wat we tot nu toe al hebben gewonnen. De Europese doelstellingen zijn bijvoorbeeld veranderd van 40 naar 55 procent minder CO2-uitstoot. Ook zijn er onderhandelingen over een emissiebudget waarbij je als bedrijf of individu een bepaalde hoeveelheid uitstoot mag veroorzaken, en over een klimaatraad van wetenschappers die het beleid nakijkt. Het zijn voorstellen die duidelijk maken hoeveel macht we hebben als bevolking. Door die klimaatmarsen is er enorm veel gebeurd. Europa is het eerste continent dat klimaatneutraal wil zijn tegen 2050”, vertelt ze in De Morgen.

Kantelmoment

Ondanks de behaalde resultaten benadrukt De Wever dat het huidige beleid nog steeds niet voldoende is om komaf te maken met de klimaatopwarming. Ze waarschuwt voor dodelijke hittegolven als er geen tandje bijgestoken wordt. “Nee, we zijn er nog lang niet. We gaan het klimaatakkoord van Parijs, waarbij 195 landen hebben getekend om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden, met het huidige beleid niet halen. Ook dat verhaal moet opnieuw verteld worden. We zitten tegen 2030 op een kantelmoment: vanaf dan wordt de klimaatopwarming onomkeerbaar omdat er zo veel CO2 in de lucht zal zijn en verschillende ecosystemen dusdanig kapot zullen zijn dat herstel niet langer mogelijk is.”

Onbewoonbaar door hitte

“Als we het zover laten komen, moeten we ons de komende eeuw bezighouden met schadebeperking en komen er miljoenen klimaatvluchtelingen bij omdat een aantal landen in Afrika en Azië door de hitte onbewoonbaar zal worden. Er zal ook een nieuwe soort hittegolf komen: een combinatie van hitte en vochtigheid waardoor gezonde mensen zoals jij en ik binnen de zes uur dood kunnen zijn. Dat komt eráán. Maar de mensen beseffen nog altijd niet hoe ernstig het is”, besluit ze.